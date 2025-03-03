Yaban Hayatı Koruma Önemi Vurgulandı - Son Dakika
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Yaban Hayatı Koruma Önemi Vurgulandı

Ali Eroğlu, yaban hayatının korunmasının insan sağlığı için kritik olduğunu belirtti.

03.03.2025 16:43
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(ANKARA) - Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Kovid-19, kuş gribi, kuduz gibi hastalıkların ortaya çıkışının, yaban hayatının korunmasının yalnızca doğaya değil, insan sağlığına da doğrudan yatırım olduğunu kanıtladığını belirterek, " Türkiye'de yaban hayatının korunması için ayrılan kaynakların artırılması, ilgili mevzuatın güçlendirilmesi ve veteriner hekimlerin daha etkin roller üstlenmesine olanak sağlayacak politikaların geliştirilmesi gerekmektedir" dedi.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Birleşmiş Milletler tarafından 2013'te ilan edilen ve her yıl 3 Mart'ta kutlanan Dünya Yaban Hayatı Günü'ne dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Yaban hayatının korunmasının yalnızca ekosistemlerin devamlılığı açısından değil, insan ve hayvan sağlığı açısından da hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Veteriner hekimler, yaban hayatının korunması, hastalıkların önlenmesi, ekosistem sağlığının gözetilmesi ve sürdürülebilir çevre politikalarının oluşturulması noktasında kilit bir role sahiptir. Ancak bu çalışmaların etkin ve sürekli olabilmesi için yaban hayatı koruma projelerinin güçlü finansal destek mekanizmalarıyla güçlendirilmesi gerekmektedir" değerlendirmesini yaptı.

"Sosyo-ekonomik kalkınmaya da katkı"

Eroğlu, yaban hayatını koruma projelerinin etkinliğinin, finansal kaynaklara erişimle doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün dünyada biyoçeşitliliğin hızla azalmasına neden olan faktörler arasında habitat kaybı, yasa dışı avcılık, ekosistem tahribatı ve iklim değişikliği öne çıkmaktadır. Tüm bu tehditlerin önüne geçebilmek için devletlerin, uluslararası kuruluşların, özel sektörün ve sivil toplum örgütlerinin birlikte hareket ederek sürdürülebilir finansal modeller oluşturması şarttır. Doğal yaşamın korunması için ayrılan fonlar, yalnızca türlerin korunmasını sağlamakla kalmayıp, yaban hayatıyla ilişkili yerel topluluklara ekonomik fırsatlar sunarak sosyo-ekonomik kalkınmaya da katkıda bulunmaktadır. Koruma alanlarında gerçekleştirilen sürdürülebilir turizm projeleri, yerel halk için geçim kaynağı yaratırken, ekosistemlerin tahrip edilmesinin önüne geçmektedir. Bu bağlamda, Türkiye'de yaban hayatının korunması için ayrılan kaynakların artırılması, ilgili mevzuatın güçlendirilmesi ve veteriner hekimlerin daha etkin roller üstlenmesine olanak sağlayacak politikaların geliştirilmesi gerekmektedir."

"İnsan sağlığını tehdit eden zoonotik hastalıkların artışı..."

Ali Eroğlu, veteriner hekimlerin, yaban hayatının korunması konusunda üstlendiği sorumluluk bilinciyle, doğal yaşam alanlarında görev yaptığını, türlerin sağlık kontrollerini gerçekleştirdiğini ve zoonotik hastalıklarla mücadelede ön saflarda yer aldığını vurgulayarak, "Son yıllarda yaban hayatından kaynaklanan ve insan sağlığını tehdit eden zoonotik hastalıkların artışı, One Health (Tek Sağlık) yaklaşımının önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Kovid-19, kuş gribi, kuduz gibi hastalıkların ortaya çıkışı, yaban hayatının korunmasının yalnızca doğaya değil, insan sağlığına da doğrudan yatırım olduğunu kanıtlamaktadır. Bu nedenle, yaban hayatı koruma finansmanına yönelik kaynakların artırılması, yalnızca ekosistemleri değil, küresel sağlık sistemini de güçlendirecek bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ali Eroğlu, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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