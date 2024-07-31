Yaban ördeği yavrularını stadyuma getirdi - Son Dakika
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Yaban ördeği yavrularını stadyuma getirdi

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Kars Şehir Stadyumunu mesken tutan yaban ördeği, doğal ortama bırakıldıktan 2 ay sonra büyüttüğü yavrularıyla birlikte stadyuma geri döndü. Stat çalışanları, anne ve yavru ördekleri karşılarında görünce duygulu anlar yaşadı. Ekipler tarafından tekrar doğal yaşam ortamlarına bırakılan ördeklerin sevimli halleri kaydedildi.

31.07.2024 11:50
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Yavrularını hayata gözlerini açtığı yere getirdi

Yaban ördeği stat çalışanlarını duygulandırdı

KARS - Kars Şehir Stadyumunu mesken tutan ve her yıl yavrularını stadyumda dünyaya getiren yaban ördeği, doğal ortama bırakıldıktan 2 ay sonra büyüttüğü yavrularıyla birlikte stadyuma geldi. Anne ve yavru ördekleri karşılarında gören stat çalışanları duygulu anlar yaşadı.

Stadyumun koridorlarında dolaşan yaban ördeği ve 6 yavrusu DKMP ekiplerince bulunduğu yerden alınarak tekrar doğal yaşam ortamlarına bırakıldı.

Kars Şehir Stadyumunda her yıl yuva yapan ve kuluçkaya yatan yeşilbaş yaban ördeği, bu yılda yavrularını kuluçkadan çıkardı. Küçük yavrularıyla birlikte stadyumun çimleri üzerinde gezen, soyunma odaları ve koridorda dolaşan anne ördek ve minik yavruları Doğa Koruma ve Milli Parkalar Kars Şube Müdürlüğü ekiplerince alınarak 2 ay önce doğal ortamlarına bırakılmıştı.

Geçen 2 aylık sürede 10 yavrusundan 6'sını büyütmeyi başaran anne ördek, doğal ortama bırakıldıktan 2 ay sonra tekrar Şehir Stadyumuna geldi. Yavrularını stadyumun çimleri üzerinde gezdiren daha sonra stat çalışanlarına aldırış etmeden soyunma odalarının koridorlarına girerek dolaşan anne ve 6 yavru ördek yeniden DKMP ekiplerince bulundukları yerden alınarak doğal yaşam alanlarını bırakıldı. Anne ve yavru ördeklerin sevimli halleri anbe an kaydedildi.

Kaynak: İHA

Kars, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaban ördeği yavrularını stadyuma getirdi - Son Dakika

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