Yaban tavşanlarının neşeli anları kamerada

MERSİN - Mersin'de baharla birlikte ortaya çıkan yaban tavşanlarının oyun oynarcasına hareketleri kameraya yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus ilçesinin üst taraflarında fahri av müfettişi Tufan Dokucu, yaban tavşanlarını görüntüledi. O anlarda yaban tavşanlarının oyun oynarcasına koşuşturmacaları dikkat çekti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğü de o görüntüleri sosyal medyadan, " Tarsus ilçesinden yüzümüzü gülümsetenler. Fahri av müfettişimiz Tufan Dokucu'nun kamerasından, baharın gelişiyle canlanan doğanın en güzel sabah uyanışları" ifadeleriyle paylaştı.