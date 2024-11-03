Yabancı Liderler CIIE 2023'e Katılıyor

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BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Slovakya Başbakanı Robert Fico, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrai Oyun-Erdene ve Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic'in de aralarında olduğu yabancı liderler, 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) açılış töreni ve ilgili etkinliklerine katılacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pazar günü yaptığı açıklamada, ziyaretlerin Çin Başbakanı Li Qiang'ın davetiyle gerçekleşeceğini söyledi.

7. CIIE, 5- 10 Kasım tarihleri arasında Shanghai kentinde düzenlenecek.