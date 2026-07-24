Yabancılar Kaplumbağaların Koruyucusu Oldu - Son Dakika
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Yabancılar Kaplumbağaların Koruyucusu Oldu

Yabancılar Kaplumbağaların Koruyucusu Oldu
24.07.2026 09:50
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Gazipaşa'da yaşayan yabancılar, deniz kaplumbağalarının korunmasına gönüllü destek veriyor.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yerleşik yaşayan yabancılar, deniz kaplumbağalarının gönüllü koruyucuları oldu. Aralarında çocukların da bulunduğu yabancılar, ilçedeki sahillerde yuvadan çıkan kaplumbağaların hem denizle buluşmalarına yardımcı oldu hem de bu anlara tanıklık etti.

Nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının Akdeniz'deki en önemli yuvalama alanları arasında yer alan Gazipaşa ilçesinin Koru, Selinus ve Kahyalar sahillerinde bu sezon 148 yuva tespit edildi. İlgili kurumlar ve yerel yönetimler nezdinde yürütülen koruma çalışmalarına gönüllülerin yanı sıra yerleşik yabancılar da destek verdi. Çevre ve doğaya yönelik etkinliklerde sık sık görülen yerleşik yabancılar, son yıllarda deniz kaplumbağalarına yönelik koruma çalışmalarında gönüllü oldu. İlçedeki 3 sahilde kuluçka döneminin sona ermesiyle yumurtadan çıkan yavrular denizle buluşmaya başladı. Gönüllüler ve yerleşik yabancılar da bu anlara tanıklık etti.

İlçede yerleşik yaşayan Rus gönüllü Alina Salavatova, "Gönüllü olarak buraya geldim. Çalıştık, yuva açtık. 26 yavru kaplumbağa denize ulaştı. Çok mutluyum. Arkadaşlarım da geldi. Bu ana tanıklık ettik" dedi.

Gönüllü çevreci Şaban Demir ise ilçedeki yetkili birimlerle koordineli çalıştıklarını belirterek, "Koru sahilindeyiz. İlk caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası yavrularının çıkışını gördük. Bu ana tanıklık etmek isteyen birçok izleyicimiz de var. Amacımız kaplumbağa yavrularını en seri şekilde denize ulaştırmak. Bizler de bunu yaptığımıza inanıyoruz. Arkadaşlar da yardımcı oldu. Vatandaşlardan rica ediyorum. Sahilde yürürken önlerine iyi baksınlar. Her an yavru çıkabilir. Bu konuda lütfen dikkat etsinler. Herkes yavruların denize ulaşmasından büyük mutluluk duyuyor. Bizim için de en büyük mutluluk bu. Bu kaplumbağaların yüzde 1'i veya 2'si canlı kalıyor, onlar da yetişkin oldukları zaman 20- 25 sene sonra yumurtadan çıktıkları yere gelip, yumurtlama yapıyor. Bu da çok büyük bir özellik" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Gazipaşa, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yabancılar Kaplumbağaların Koruyucusu Oldu - Son Dakika

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