Yabani Çilekler Yaylada Renk Cümbüşü Yaratıyor - Son Dakika
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Yabani Çilekler Yaylada Renk Cümbüşü Yaratıyor

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Çankırı'nın Yapraklı Büyük Yayla'sında yabani çilekler doğayı renklendiriyor, fotoğraf tutkunlarını çekiyor.

Çankırı'nın yüksek rakımlı yaylalarında kendiliğinden yetişen yabani çilekler, ağustos ayında güzel görüntüler oluşturuyor.

Yapraklı ilçesindeki yaklaşık 1700 rakımlı Yapraklı Büyük Yayla'nın yüksek kesimlerinde yamaçlarda doğal olarak yetişen yabani çilekler, bölgeyi renklendiriyor.

Zengin orman yapısı ve yaban hayatı çeşitliliğiyle öne çıkan Yapraklı Büyük Yayla, doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Fotoğraf tutkunları, yaylada yetişen farklı çiçek türlerini keşfederek bölgenin doğal güzelliklerini görüntülüyor.

Temiz havası ve geniş düzlükleriyle dikkati çeken yayla, kamp yapmak isteyen ziyaretçileri de ağırlıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yabani Çilekler Yaylada Renk Cümbüşü Yaratıyor - Son Dakika

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