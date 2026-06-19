Yafa'da Ezan İçin Para Cezası - Son Dakika
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Yafa'da Ezan İçin Para Cezası

19.06.2026 19:47
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İsrail, Yafa'daki el-Bahr Camisi'ne ezan sesinden dolayı 10 bin şekel ceza kesti.

İsrail makamları, Tel Aviv'in "1948 Arapları" olarak bilinen İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğunluklu yaşadığı Yafa bölgesindeki el-Bahr Camisi'ne ezanları susturmak için hoparlörden yüksek sesle ezan okunduğu gerekçesiyle para cezası kesti.

Yafa İslami Davet Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, İsrail Çevre Koruma Ofisi'nin el-Bahr Camisi'nde ezan sesinin yüksek olduğunu rapor ederek ceza kestiği bildirildi.

Açıklamada, 1 Nisan 2026 ile 16 Haziran 2026 tarihleri arasında 9 farklı ihlal yapıldığı öne sürülerek yaklaşık 10 bin İsrail şekeli (yaklaşık 3 bin 300 Amerikan doları) ceza kesildiği aktarıldı.

"Ezanın değiştirilmesine veya sesinin susturulmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Müslümanların ibadetlerini yerine getirme haklarını savunmak ve bu tip cezaların diğer camilerde tekrar edilmesini önlemek için adımlar atılacağı belirtildi.

Açıklamada, Yafa'daki Müslüman halka el-Bahr Camisi'nde varlıklarını artırmak ve ibadetlerini burada yapma çağrısında bulunuldu.

Ben-Gvir, okunan ezanlar için "mantıksız gürültü" demişti

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Aralık 2024'te, özellikle Araplar ile Yahudilerin karışık olarak yaşadığı kentlerde bulunan camilerdeki hoparlörlere el konulması talimatı vermişti.

Ben-Gvir, X hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail halkını rahatsız eden, camilerdeki hoparlörlerden kaynaklanan mantıksız gürültünün azaltılmasına yönelik bir politikaya öncülük etmekten gurur duyuyorum." ifadelerine yer vermişti.

Batı ülkelerinin ve bazı Arap ülkelerinin ezan sesine kısıtlama getirdiğini savunan Ben-Gvir, kendisinin de böyle bir yasak getirilme arzusunda olduğuna işaret etmişti.

Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi, ülke genelinde ezan seslerinin kısılmasıyla alakalı yeni bir yasa tasarısını İsrail Meclisine sunmuş, tasarı, 31 Mayıs Pazar komisyondan geçerek görüşülmek üzere İsrail Meclisine gönderilmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

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