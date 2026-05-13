Yağ aldırma ameliyatı oda başkanının sonu oldu

13.05.2026 16:58
Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal, Aydın’da özel bir hastanede geçirdiği yağ aldırma ameliyatının ardından rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde uzun yıllardır Kahveciler Odası Başkanlığı görevini yürüten Birol Şenkal, yağ aldırma ameliyatının ardından yaşamını yitirdi. Şenkal’ın ölümü kentte büyük üzüntü yarattı.

AMELİYAT SONRASI FENALAŞTI

İddiaya göre Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal, Efeler ilçesinde bulunan özel bir hastanede yağ aldırma ameliyatı oldu. Operasyonun ardından fenalaşan Şenkal, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede yoğun bakımda tedavi gören Şenkal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

4’ÜNCÜ KEZ BAŞKAN SEÇİLMİŞTİ

Nazilli’de 12 yıldır Kahveciler Odası Başkanlığı görevini sürdüren Birol Şenkal, geçtiğimiz ocak ayında tek listeyle gidilen seçimde 4’üncü kez başkan seçilmişti. Şenkal’ın vefatı, yakınları ve esnaf camiasını yasa boğdu.

    Yorumlar (1)

  • As81855655 As81855655:
    bazı özel hastahaneler, hemen ameliyat diyorlar. 4 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
