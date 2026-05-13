Yağ aldırma ameliyatı oda başkanının sonu oldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde uzun yıllardır Kahveciler Odası Başkanlığı görevini yürüten Birol Şenkal, yağ aldırma ameliyatının ardından yaşamını yitirdi. Şenkal’ın ölümü kentte büyük üzüntü yarattı.

AMELİYAT SONRASI FENALAŞTI

İddiaya göre Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal, Efeler ilçesinde bulunan özel bir hastanede yağ aldırma ameliyatı oldu. Operasyonun ardından fenalaşan Şenkal, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede yoğun bakımda tedavi gören Şenkal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

4’ÜNCÜ KEZ BAŞKAN SEÇİLMİŞTİ

Nazilli’de 12 yıldır Kahveciler Odası Başkanlığı görevini sürdüren Birol Şenkal, geçtiğimiz ocak ayında tek listeyle gidilen seçimde 4’üncü kez başkan seçilmişti. Şenkal’ın vefatı, yakınları ve esnaf camiasını yasa boğdu.