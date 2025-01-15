Yağış Sonrası Yol Çökmesi, Otomobili 2 Saatte Kurtardı - Son Dakika
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Yağış Sonrası Yol Çökmesi, Otomobili 2 Saatte Kurtardı

Tekirdağ Çorlu'da yağışlar nedeniyle çökme meydana gelen yol, bir otomobilin çukura saplanmasına neden oldu. Sürücünün yardım çağrısının ardından belediye ekipleri iki saatlik çalışma ile otomobili kurtardı.

15.01.2025 23:09
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Yol çökmesi sonucu çukura saplanan otomobil 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da yağışlı havada çöken asfalt yolda mahsur kalan otomobil, kepçenin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak'ta meydana geldi. Görkem Bakiş idaresindeki 59 AHL 084 plakalı otomobil, yağmur suyuyla kaplı yolun çökmesi sonucu çukura saplandı. Aracını çukurdan çıkaramayan Bakiş'ın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşların da çabası sonuç vermeyince durum belediye ekiplerine bildirildi. Otomobil yaklaşık 2 saat sonra belediye kepçesi yardımıyla saplandığı yerden çıkarıldı.

Sürücü Görkem Bakiş, "Arabamla hemen üst sokaktaki evime doğru giderken, su birikintisi dolayısıyla çukuru ne yazık ki fark edemedim. Aracımın sağ tekerleğini saplandığı yerden bir türlü kurtaramadık. Polisi ve belediyi arayıp yardım istedik. Belediye kepçesi geldi, aracımı düştüğü yerden çıkardı. Maddi hasarım var" dedi.

Kaynak: İHA

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