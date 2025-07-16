Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi için yağış uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Gümüşhane ve Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Erzurum'un kuzeyi ve Ardahan'da yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Son Dakika › Güncel › Yağış Uyarısı: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesine Dikkat - Son Dakika
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