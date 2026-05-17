Yağız Deniz, Robot Olimpiyatları\'nda Birinci Oldu

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Çayırhan Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Yağız Deniz, İstanbul Teknik Üniversitesince düzenlenen İTÜRO'26 Robot Olimpiyatları'nda birincilik elde etti.

Tasarladığı robot ile yarışmaya katılan Deniz, "Mini Sumo" kategorisinde birinci, farklı bir kategoride ise dördüncü oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Tetik, yaptığı açıklamada, Deniz'in teknoloji ve robotik alanındaki başarısıyla ilçeyi gururlandırdığını söyledi.

Öğrencinin kısa bir süre önce Antalya'da düzenlenen şampiyonada "Mikro Sumo" kategorisinde birinci olduğunu hatırlatan Tetik, "Yarışmalarda göstermiş olduğu azim, emek ve üstün başarısından dolayı tebrik ediyor, Kasım ayında ülkemizi Güney Kore'de temsil edeceği yarışmada derece alacağına inanıyorum." dedi.