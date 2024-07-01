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Yağlı direk yarışları nefesleri kesti, büyük ödülü kimse alamadı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde kabotaj bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yağlı direk yarışında kimse büyük ödülü kazanamadı.

Zonguldak Valiliği, Kozlu Kaymakamlığı ve Kozlu Belediyesi tarafından 1 Temmuz Kabotaj Bayramı nedeniyle Kozlu limanında etkinlikler düzenlendi.

Kozlu limanında ki etkinliklere Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Liman Başkanı Ahmet Mert ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikler saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini beleşten konuşmayı yapan Liman Başkanı Ahmet Mert, "Kabotaj kanuni ile Türk denizciliğinde Türk kara sularında denizcilik ve sefer hakkı Türk vatandaşlarına ve Türk milletine verilmiştir. O günden bugüne 98 yıldır denizlik ve kabotaj kanuni ile kutlanmaktadır"dedi.

Ardından tekne yarışları, bot yarışları ve ördek kapma yarışları yapıldı. Yarışmalarda dereceye giren katılımcılara çeşitli ödüller verildi.

Öte yandan kabotaj bayramının olmazsa olmazı yağlı direk nefesleri kesti. Katılımcılar 20 bin liralık büyük ödülü almak için yağlı direkte Türk bayrağı almaya çalıştı. Ancak günün sonunda kimse Türk bayrağını alamadı. Yağlı direkte kimse Türk bayrağını almayınca hakem kararı ile katılımcılara teselli ücreti verildi.

Program Kozlu Foklor, Meksika ve Bulgaristan halk oyunları gösterisinin ardından son buldu.