Yağmur Çalınabilir mi? İran ve Irak'taki Yağışların Ardındaki Bilimsel Gerçekler

Fulya Soybaş'ın haberine göre, İran'ın BAE'deki bir radar üssünü vurmasının ardından İran ve Irak'ta başlayan yağmurlar, 'yağmurlarımız çalınıyor mu' sorusunu akıllara getirdi. Ancak İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, 'yağmur çalmanın' bilimsel olarak imkansız olduğunu belirtiyor.

Prof. Dr. Şen, bulut tohumlaması gibi hava modifikasyon yöntemlerinin sadece lokal ölçekte etkili olduğunu ve başka bir ülkenin yağışını çalmanın mümkün olmadığını vurguluyor. Türkiye'de de 1990'lı yıllarda uygulanan bu yöntemlerin, var olan bulutlardaki yağışı artırmaya yönelik olduğunu, yoktan yağış oluşturmadığını ifade ediyor.

Son dönemdeki yağış artışının ise doğal meteorolojik süreçlerden kaynaklandığını, Kuzey Atlantik'teki basınç sistemlerinin değişmesiyle okyanus üzerinden gelen yağışlı havanın Türkiye'ye ulaştığını belirtiyor. Bu nedenle, yağmurların başka ülkeler tarafından çalındığı iddialarının bilimsel bir dayanağı olmadığını söylüyor.