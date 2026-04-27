Yağmur Çalınabilir mi? İran ve Irak'taki Yağışların Ardındaki Bilimsel Gerçekler
Yağmur Çalınabilir mi? İran ve Irak'taki Yağışların Ardındaki Bilimsel Gerçekler

27.04.2026 10:43
İran'ın BAE'deki radar üssünü vurmasının ardından bölgede başlayan yağmurlar, 'yağmur çalma' iddialarını yeniden gündeme getirdi. Bilim insanları ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylüyor.

Fulya Soybaş'ın haberine göre, İran'ın BAE'deki bir radar üssünü vurmasının ardından İran ve Irak'ta başlayan yağmurlar, 'yağmurlarımız çalınıyor mu' sorusunu akıllara getirdi. Ancak İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, 'yağmur çalmanın' bilimsel olarak imkansız olduğunu belirtiyor.

Prof. Dr. Şen, bulut tohumlaması gibi hava modifikasyon yöntemlerinin sadece lokal ölçekte etkili olduğunu ve başka bir ülkenin yağışını çalmanın mümkün olmadığını vurguluyor. Türkiye'de de 1990'lı yıllarda uygulanan bu yöntemlerin, var olan bulutlardaki yağışı artırmaya yönelik olduğunu, yoktan yağış oluşturmadığını ifade ediyor.

Son dönemdeki yağış artışının ise doğal meteorolojik süreçlerden kaynaklandığını, Kuzey Atlantik'teki basınç sistemlerinin değişmesiyle okyanus üzerinden gelen yağışlı havanın Türkiye'ye ulaştığını belirtiyor. Bu nedenle, yağmurların başka ülkeler tarafından çalındığı iddialarının bilimsel bir dayanağı olmadığını söylüyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Bilim, Irak, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yağmur Çalınabilir mi? İran ve Irak'taki Yağışların Ardındaki Bilimsel Gerçekler - Son Dakika

SON DAKİKA: Yağmur Çalınabilir mi? İran ve Irak'taki Yağışların Ardındaki Bilimsel Gerçekler - Son Dakika
