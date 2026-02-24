Yağmur Çoban Davasında İkinci Keşif Kararı - Son Dakika
Yağmur Çoban Davasında İkinci Keşif Kararı
24.02.2026 18:26
Kayseri'de başından vurulan Yağmur Çoban’ın davasında mahkeme, sanık Fehmi Demirkollu’nun tutukluluğunu sürdürüyor.

KAYSERİ'de başından vurulan Yağmur Çoban'ın (17) ölümüne ilişkin davada mahkeme heyeti, sevgilisi sözleşmeli er Fehmi Demirkollu'nun (27) tutukluluk halinin devamına, olay yerinde de keşif yapılmasına karar verdi.

Olay, geçen yıl 19 Ocak'ta saat 03.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 5265 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Yağmur Çoban ile sevgilisi sözleşmeli er Fehmi Demirkollu konuşmak için bir araya geldi. Bu sırada Çoban, Demirkollu'ya ait ruhsatsız tabanca ile silahla başından vuruldu. Fehmi Demirkollu'nun ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yağmur Çoban'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Fehmi Demirkollu, sevgilisi Yağmur'un kendisine ait ruhsatsız tabancayı alarak araçtan indikten sonra intihar ettiğini söyledi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı olay ile ilgili soruşturma başlatırken, cinayet şüphelisi ile gözaltına alınan Demirkollu tutuklandı.

'SAVUNMASINA İTİBAR EDİLMEDİ'

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. İddianamede; ölen Çoban'ın annesinin olaydan önce yaşananlara ilişkin beyanı, maktule ile şüpheli arasındaki mesaj kayıtları, eylemde kullanılan silahın şüpheliye ait ruhsatsız silah oluşu, maktulenin 18 yaşından küçük olması ve silah kullanmayı bilmesinin mümkün olmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, şüphelinin maktuleyi sürekli surette tehdit ettiği de dikkate alındığında, şüphelinin savunmasına itibar edilmediğine vurgu yapıldı.

AĞIRLAŞTIRMIŞ MÜEBBET TALEBİ

İddianamede, 'kıskançlık' neticesinde Yağmur Çoban'ı öldürdüğü ve olaya intihar görünümü verdiği değerlendirilerek, Fehmi Demirkollu'nun 'Kadına ve çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

ÜÇÜNCÜ DURUŞMA YAPILDI

Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasında tutuklu sanık Fehmi Demirkollu ile Yağmur Çoban'ın şikayetçi annesi Tuba Yağmur ile taraf avukatları hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu.

'BENİM GÖNLÜM DE VİCDANIM DA RAHAT'

Önceki ifadelerini tekrar eden sanık Demirkollu, "Evlerine gidip, kapılarını yumruklamadım. Öldürme kastı ile hareket etsem elimde silah olurdu. Yağmur ailesinden gördüğü baskı sonrası bin kilometre yol yapıp, Marmaris'e yanıma geldi. Olay yerine babamı çağırdım. Kaçacak birisi, babasını bu tatsız olaya çağırır mı? Benim gönlüm de vicdanım da rahat. 2,5 ay önce annemi, olaydan önce de kardeşimi kaybettim. Burada da sevdiğim kızı kaybettim. Kaybetmenin acısının ne olduğunu biliyorum. Bu suçu işlemedim" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ölen Yağmur'un annesi Tuba Yağmur ise sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek, en ağır cezayı almasını istedi. 2 tanığın dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti, sanık Fehmi Demirkollu'nun tutukluluk halinin devamına, olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Mahkeme, Kayseri, Güncel, Son Dakika

