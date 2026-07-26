Yağmura Rağmen Konser Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yağmura Rağmen Konser Coşkusu

Yağmura Rağmen Konser Coşkusu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erbaa'daki Yaprak Festivali'nde Semicenk konserine yağmura rağmen binlerce kişi katıldı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Ulusal Yaprak Festivali kapsamında konser veren ve sahnede Semicenk ismini kullanan Cenk Baş'ı dinlemeye gelen vatandaşlar, sağanak yağışa rağmen konser alanını terk etmedi. Yağmur altında sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden binlerce kişi, festival coşkusunu sürdürdü.

Erbaa Belediyesi tarafından düzenlenen 23'üncü Ulusal Yaprak Festivali etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda Semicenk konseri gerçekleştirildi. Konser öncesinde etkili olmaya başlayan sağanak yağışa rağmen vatandaşlar meydandan ayrılmadı. Yağmura rağmen meydanda kalan vatandaşlar, Semicenk'in seslendirdiği şarkılara eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinlikte konuşan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, yağışlı havaya rağmen gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür ederek, "Yağmura rağmen kimse konser alanından ayrılmıyor. Coşku tavan yaptı. Yağmura rağmen kimsenin ayrılmaması ayrı bir heyecan yarattı. Tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir akşam yaşarız" dedi.

Program, konserin ardından sona erdi.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Festival, Semicenk, Güncel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yağmura Rağmen Konser Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinde intihar girişiminde bulunan hamile kadın yaşam mücadelesi veriyor Evinde intihar girişiminde bulunan hamile kadın yaşam mücadelesi veriyor
İniş yapan uçakta powerbank alev alınca kabinde büyük panik yaşandı İniş yapan uçakta powerbank alev alınca kabinde büyük panik yaşandı
Galatasaray ilk hazırlık maçında kaybetti Galatasaray ilk hazırlık maçında kaybetti
Kayseri’de 3 kişiyi katleden firari sanık Gürcistan’da yakalandı Kayseri’de 3 kişiyi katleden firari sanık Gürcistan’da yakalandı
Hindistan’da dev kayalar taksiyi ezdi, 13 kişi hayaıtnı kaybetti Hindistan'da dev kayalar taksiyi ezdi, 13 kişi hayaıtnı kaybetti
Almanya’dan gelen gemide iki Türk denizci havasız kalarak can verdi Almanya'dan gelen gemide iki Türk denizci havasız kalarak can verdi

22:47
Çocuk parkında sergilenen akılalmaz rezalet sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu
Çocuk parkında sergilenen akılalmaz rezalet sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu
22:44
Ukrayna, Hazar Denizi’nde İran’a ait ticaret gemisine saldırı düzenledi
Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran'a ait ticaret gemisine saldırı düzenledi
21:38
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’in ifadeleri ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel’in ifadeleri ortaya çıktı
21:18
CHP’den “950 TL’lik figüran“ iddiasına sert tepki: Hukuki süreç başlatılıyor
CHP’den "950 TL’lik figüran" iddiasına sert tepki: Hukuki süreç başlatılıyor
20:39
İran: 11 ABD savaş uçağını ve 17 İHA’yı imha ettik
İran: 11 ABD savaş uçağını ve 17 İHA'yı imha ettik
18:45
Rusya’dan piyasaları altüst edecek karar: Yıl sonuna kadar hiçbir ülkeye satılmayacak
Rusya'dan piyasaları altüst edecek karar: Yıl sonuna kadar hiçbir ülkeye satılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 02:30:44. #7.13#
SON DAKİKA: Yağmura Rağmen Konser Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.