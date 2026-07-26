Yağmura Rağmen Konser Coşkusu

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Ulusal Yaprak Festivali kapsamında konser veren ve sahnede Semicenk ismini kullanan Cenk Baş'ı dinlemeye gelen vatandaşlar, sağanak yağışa rağmen konser alanını terk etmedi. Yağmur altında sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden binlerce kişi, festival coşkusunu sürdürdü.

Erbaa Belediyesi tarafından düzenlenen 23'üncü Ulusal Yaprak Festivali etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda Semicenk konseri gerçekleştirildi. Konser öncesinde etkili olmaya başlayan sağanak yağışa rağmen vatandaşlar meydandan ayrılmadı. Yağmura rağmen meydanda kalan vatandaşlar, Semicenk'in seslendirdiği şarkılara eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinlikte konuşan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, yağışlı havaya rağmen gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür ederek, "Yağmura rağmen kimse konser alanından ayrılmıyor. Coşku tavan yaptı. Yağmura rağmen kimsenin ayrılmaması ayrı bir heyecan yarattı. Tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir akşam yaşarız" dedi.

Program, konserin ardından sona erdi.