Yağmurda Cumhuriyet Üniversitesi çevresi adeta göle döndü - Son Dakika
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Yağmurda Cumhuriyet Üniversitesi çevresi adeta göle döndü

Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası Sivas Cumhuriyet Üniversite yurtlar bölgesi yolu adeta göle döndü. Yoğun yağış nedeniyle oluşan su birikintisi trafiği olumsuz etkilerken, bazı öğrenci ve vatandaşlar da zorluk yaşadı. Sürücüler ise su birikintilerinde dikkatli bir şekilde ilerlemeye çalıştı.

15.07.2024 22:03
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Yağmurda Cumhuriyet Üniversitesi çevresi adeta göle döndü

SİVAS - Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası Sivas Cumhuriyet Üniversite yurtlar bölgesi yolu adeta göle döndü.

Sivas'ta etkili olan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde bastıran yağmur, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan erkek yurdu yolunu adeta göle çevirdi. Yoğun yağış nedeniyle oluşan su birikintisi trafiği olumsuz etkilerken, bazı öğrenci ve vatandaşlar da zorluk yaşadı. Kampüs içindeki yolun göle dönmesi nedeniyle vatandaşlar karşıdan karşıya geçmek için uzun mesafeler yürümek zorunda kaldı. Sürücüler ise su birikintilerinde dikkatli bir şekilde ilerlemeye çalıştı.

Kaynak: İHA

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