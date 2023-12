Yağmurun ardından İzmir Körfezi'nin rengi değişti

İZMİR - İzmir'de dün gece saatlerinden devam eden yağmurun ardından İzmir Körfezi çamur rengine döndü. Körfeze derelerden akan çamurlu su, denizde çamur rengini oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından İzmir'de dün gece saatlerinde başlayan yağmur, öğleye kadar sürdü. Yağan yağmurun ardından derelerden körfeze akan çamurlu su, İzmir Körfezi'nin rengini değiştirdi. Deniz kenarında vakit geçiren vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"Çamur, körfeze akan kanallardan geldi"

Genellikle her yağıştan sonra körfezin bu renge dönüştüğünü gördüğünü söyleyen vatandaşlar, kanallarda bir temizlik yapılması gerektiğini belirtti. Vatandaşlardan İbrahim Özkartal, "Geçtiğimiz taşkında deniz kendisini temizlemişti, bu görüntünün ana nedeni körfeze akan kanallardan gelen çamur olabilir. Bunların geldiği yerdeki kanallardan temizlenmesi lazım. Yağmurlu havalarda malesef denizdeki çamur rengini her zaman görebiliyoruz" dedi. Altan Mutlu ise, "Çok teknik bir bilgiye sahip değilim ama sanırım yağmur sularının denize akmasından dolayı böyle bir görüntü oluştu. Bu konuda düzenli bir çalışma yapılması gerekli. Her yağışta bu durumu görebiliyoruz. Yağmurun denize aktığı tepelerde ağaçlandırma yapılsa belki bu durumun önüne geçilebilir" açıklamasında bulundu.