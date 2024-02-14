YAĞMURUN VURDUĞU MAHALLEDE KOMANDOLARDAN SU TAHLİYESİ - Son Dakika
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YAĞMURUN VURDUĞU MAHALLEDE KOMANDOLARDAN SU TAHLİYESİ

YAĞMURUN VURDUĞU MAHALLEDE KOMANDOLARDAN SU TAHLİYESİ

Antalya'da şiddetli yağmur ve fırtına sonrası zarar gören, su baskınlarının yaşandığı ev ve iş yerlerinde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Muratpaşa ilçesinde bulunan Yeşildere Mahallesi'nde yaşayanlar evlerinden tahliye edildi. Mahalleye gelen jandarma komando ekipleri, evlerin içinde ve bahçelerde biriken suyu tahliye etti. Hasar tespiti yapılırken, vatandaşlara ihtiyaçları soruldu.

14.02.2024 12:07  Güncelleme: 12:10
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YAĞMURUN VURDUĞU MAHALLEDE KOMANDOLARDAN SU TAHLİYESİ

Antalya'da şiddetli yağmur ve fırtına sonrası zarar gören, su baskınlarının yaşandığı ev ve iş yerlerinde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Yağmurun en çok zarar verdiği ilçelerden Muratpaşa'daki tek katlı evlerin ve iş yerlerinin bulunduğu Yeşildere Mahallesi'nde yaşayanlar, dün evlerinden tahliye edildi. 300 evin su baskınlarından zarar gördüğü mahallede, bugün, sabah saatlerinde vatandaşlar evlerine gelerek biriken suları tahliye edip eşyalarını kurtarmaya başladı. İl Jandarma Komutanlığı'nın jandarma komando ekipleri de mahalleye gelerek destek verdi. 300 komando ellerinde süpürge ve küreklerle evlerin içinde ve bahçelerde biriken suyu tahliye etti. Ekipler vatandaşlara ihtiyaçlarının olup olmadığını da sordu, hasar tespiti yaptı.

Dükkanında az miktarda hasarı bulunan Hasan Tat, "Allah devletimizden razı olsun. Çok fazla bir zararımız yok ama mahallemizde su baskınları olan evler var" dedi.

Dünkü yağmurda evini su basan Arzu Keskin, çatıya naylon branda serip, daha fazla yağmurun girmesini önlediğini anlattı.

Alparslan ÇINAR/ ANTALYA,

Kaynak: DHA

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