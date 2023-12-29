 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yahşihan Belediyesi, en düşük işçi maaşını 17 bin 750 lira olarak belirledi - Son Dakika
Üye Girişi

Yahşihan Belediyesi, en düşük işçi maaşını 17 bin 750 lira olarak belirledi

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, asgari ücretin açıklanmasının ardından işçilerle bir araya gelerek en düşük işçi maaşının 17 bin 750 lira olduğunu duyurdu. Belediye, işçi maaşlarını asgari ücretin üzerine çıkarmayı kararlaştırdı ve en düşük kadrolu işçi maaşı 20 bin 20 lira olarak belirlendi. Ayrıca, tüm işçilere yılbaşı hediyesi olarak 500 lira ikramiye verileceği açıklandı.

Yahşihan Belediyesi, en düşük işçi maaşını 17 bin 750 lira olarak belirledi
29.12.2023 - 21:41,
Abone Ol

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, en düşük işçi maaşının 17 bin 750 lira olduğunu bildirdi.

Türkyılmaz, yazılı açıklamasında, asgari ücretin açıklanmasının ardından işçilerle bir araya geldiklerini belirtti.

Belediye olarak işçi maaşlarını asgari ücretin üzerine çıkarmayı kararlaştırdıklarını aktaran Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"İlçemizin gelişmesinde mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bölgenin en yüksek maaşı Yahşihan Belediyesinden. Belediyemizde en düşük maaş 17 bin 750 lire olarak belirlenirken, en düşük kadrolu işçi maaşımız da 20 bin 20 lira olarak belirlenmiştir. Tüm işçilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Ayrıca yılbaşı hediyesi olarak da 500 lira ikramiye verildi."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Osman Türkyılmaz, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yahşihan Belediyesi, en düşük işçi maaşını 17 bin 750 lira olarak belirledi - Son Dakika


22:03
Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
21:41
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali öncesi krize neden olan tişört ortaya çıktı Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali öncesi krize neden olan tişört ortaya çıktı
21:27
Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın
20:57
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor
20:53
Suudi Arabistan'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı Suudi Arabistan'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı
20:49
Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı
20:24
Atatürk kararı maçın önüne geçti! Hem Koç hem Özbek TFF'ye restini çekti Atatürk kararı maçın önüne geçti! Hem Koç hem Özbek TFF'ye restini çekti
19:52
Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar

Son Dakika
22:03 Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
21:41 Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali öncesi krize neden olan tişört ortaya çıktı
21:27 Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın
20:57 Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor
20:53 Suudi Arabistan'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı
20:49 Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı
20:24 Atatürk kararı maçın önüne geçti! Hem Koç hem Özbek TFF'ye restini çekti
19:52 Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar
19:52 Irak kuzeyindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendi
19:21 Dev finalde kriz büyüyor! Atatürk kararı sonrası oyuncular otellerinden çıkmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 22:23:51. #1.11#
SON DAKİKA: Yahşihan Belediyesi, en düşük işçi maaşını 17 bin 750 lira olarak belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement