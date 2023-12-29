Yahşihan Belediyesi, en düşük işçi maaşını 17 bin 750 lira olarak belirledi

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, en düşük işçi maaşının 17 bin 750 lira olduğunu bildirdi.

Türkyılmaz, yazılı açıklamasında, asgari ücretin açıklanmasının ardından işçilerle bir araya geldiklerini belirtti.

Belediye olarak işçi maaşlarını asgari ücretin üzerine çıkarmayı kararlaştırdıklarını aktaran Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"İlçemizin gelişmesinde mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bölgenin en yüksek maaşı Yahşihan Belediyesinden. Belediyemizde en düşük maaş 17 bin 750 lire olarak belirlenirken, en düşük kadrolu işçi maaşımız da 20 bin 20 lira olarak belirlenmiştir. Tüm işçilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Ayrıca yılbaşı hediyesi olarak da 500 lira ikramiye verildi."