Yahşihan\'da başkan vekilliği seçimini AK Partili Hamdi Açıkgöz 10 oyla kazandı

(KIRIKKALE) – Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek'in yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hamdi Açıkgöz başkan vekili seçildi.

Yahşihan Belediyesi Nikah Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen belediye meclisi toplantısında, başkan vekilliği için AK Partili Hamdi Açıkgöz, bağımsız Meclis Üyesi Hacer Çavdar ve MHP'li Tuğrul Yurtoğlu yarıştı.

Toplam 13 meclis üyesinin oy kullandığı seçimin dördüncü turunda sadece Açıkgöz ve Yurtoğlu yarıştı. Bu turdaki oylamada 10 oy alan Açıkgöz Belediye Başkan Vekili seçildi. Oylamada Yurtoğlu 2 oy aldı, 1 oy boş kullanıldı.

Seçimin ardından beraberindekilerle belediye binasına yürüyen Açıkgöz, başkanlık makamında gazetecilere açıklama yaptı. Sonucun Yahşihan'a hayırlı olmasını dileyen Açıkgöz, kendilerini zor bir sürecin beklediğini söyledi.

AK Partili Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, İçişleri Bakanlığı tarafından tedbiren görevden uzaklaştırılmış, yargılandığı davada da daha sonra "icbar yoluyla irtikap" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sungur'un görevinden uzaklaştırılmasının ardından Aydın Demirdirek Belediye Başkan Vekilliğine seçilmiş ancak "rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne yardım etme" suçlarından tutuklanması üzerine o da görevden uzaklaştırılmıştı.