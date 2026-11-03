Yahşihan\'da fırınlara hijyen denetimi yapıldı, eksikler için tebligat gönderildi

Yahşihan'da fırınlara hijyen denetimi yapıldı, eksikler için tebligat gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki fırınlarda muhafaza koşulları, hijyen ve fiyat tarifelerini inceledi. Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için işletmelere gerekli yasal tebligatlar iletildi.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde zabıta ekipleri fırınlarda hijyen denetimi yaptı.
Yahşihan Belediyesinden yapılan açıklamada, halkın güvenli ve sağlıklı hizmet alabilmesini sağlamak amacıyla Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.
İlçe merkezinde faaliyet gösteren fırınlarda denetim yapıldığı, muhafaza koşulları, hijyen ve fiyat tarifelerinin incelendiği ifade edilen açıklamada, denetimlerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için işletmelere gerekli yasal tebligatların iletildiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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