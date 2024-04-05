Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da bedevi topluluğuna ait 4 evi yaktı

Yahudi yerleşimcilerin, Batı Şeria'nın orta kesimindeki Eriha kentinin kuzeyinde bir bedevi topluluğuna ait 4 evi yaktığı belirtildi.
Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin bugün, El-Uca beldesinin batısındaki Rasu'l-Ayn bedevi topluluğuna saldırdığını ve 4 evi yaktığını söyledi.
Melihat, Yahudi yerleşimcilerin, Ürdün Vadisindekiler (Ağvar) başta olmak üzere Filistinli bedevi topluluklara yönelik saldırılarının, insanların hayatını tehdit edecek düzeyde arttığını kaydetti.
Yerleşimcilerin saldırılarının, etnik temizlik politikasının hayata geçirilmesi ve Batı Şeria'nın üçte birini temsil eden Ağvar'daki toprakların sessiz ilhakı anlamına geldiğini kaydeden Melihat, bedevi topluluklarının, dünyanın gözü önünde hukuki ve insani bir felaketle karşı karşıya olduğunu belirtti.
Melihat, yeni Filistin hükümetine, "bedevi topluluklar" meselesini, Bedevilerin toprakların doğal koruyucuları olduğunu göz önünde bulundurarak hükümet programının öncelikleri arasına alma çağrısı yaptı.
Hasan Melihat ayrıca, etnik temizliğe maruz kalan bedevilere karşı uluslararası koruma sağlanması ve işlenen bu suçların durdurulması gerektiğini dile getirdi.
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Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'te Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere akın etti. Ulu Cami'de ve diğer camilerde teravih namazı kılındı. Eskişehir'de Kurşunlu Külliyesi, Reşadiye Camisi ve İlahiyat Camisi doldu taştı. Balıkesir'de Zağnos Paşa Camisi avlusunda iftar programı düzenlendi. Bilecik'te Kayı Boyu Camii'nde vaaz verildi ve Sakal-ı Şerif ziyareti yapıldı.
Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi. DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde din görevlileri Kur'an-ı Kerim okudu. Köln DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Ahmet Sinan Kara, cemaate vaaz vererek ramazanın önemini vurguladı. Müslümanlar yatsı ve teravih namazını kıldı, sıkıntı çeken Müslümanlar için dua etti.
Diyarbakır, Elazığ, Batman, Bingöl, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Programlarda namaz kılındı, mevlit okundu ve ilahiler seslendirildi. Vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
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