Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da bedevi topluluğuna ait 4 evi yaktı - Son Dakika
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Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da bedevi topluluğuna ait 4 evi yaktı

Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'nın orta kesimindeki Eriha kentinin kuzeyinde bulunan bir bedevi topluluğuna ait 4 evi yakmıştır. Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat, Yahudi yerleşimcilerin Filistinli bedevi topluluklara yönelik saldırılarının arttığını ve bu durumun etnik temizlik politikasının bir parçası olduğunu belirtmiştir. Melihat, bedevi topluluklarının uluslararası koruma sağlanması ve bu saldırıların durdurulması çağrısında bulunmuştur.

05.04.2024 23:23  Güncelleme: 23:25
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Yahudi yerleşimcilerin, Batı Şeria'nın orta kesimindeki Eriha kentinin kuzeyinde bir bedevi topluluğuna ait 4 evi yaktığı belirtildi.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin bugün, El-Uca beldesinin batısındaki Rasu'l-Ayn bedevi topluluğuna saldırdığını ve 4 evi yaktığını söyledi.

Melihat, Yahudi yerleşimcilerin, Ürdün Vadisindekiler (Ağvar) başta olmak üzere Filistinli bedevi topluluklara yönelik saldırılarının, insanların hayatını tehdit edecek düzeyde arttığını kaydetti.

Yerleşimcilerin saldırılarının, etnik temizlik politikasının hayata geçirilmesi ve Batı Şeria'nın üçte birini temsil eden Ağvar'daki toprakların sessiz ilhakı anlamına geldiğini kaydeden Melihat, bedevi topluluklarının, dünyanın gözü önünde hukuki ve insani bir felaketle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Melihat, yeni Filistin hükümetine, "bedevi topluluklar" meselesini, Bedevilerin toprakların doğal koruyucuları olduğunu göz önünde bulundurarak hükümet programının öncelikleri arasına alma çağrısı yaptı.

Hasan Melihat ayrıca, etnik temizliğe maruz kalan bedevilere karşı uluslararası koruma sağlanması ve işlenen bu suçların durdurulması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İnsan Hakları, Çevre, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da bedevi topluluğuna ait 4 evi yaktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da bedevi topluluğuna ait 4 evi yaktı - Son Dakika
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