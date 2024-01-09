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Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait zeytinleri çalıyor - Son Dakika
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Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait zeytinleri çalıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da faaliyet gösteren İsrailli insan hakları örgütü Yesh Din, Avarta'daki Itamar Yahudi yerleşim biriminde 2 Yahudi yerleşimcinin Filistinlilere ait zeytinleri çaldığını açıkladı. Örgüt, konuya ilişkin bir video yayınladı ve videoda, aracını yol kenarına park eden 2 kişinin zeytinleri topladığı görülüyor.

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria\'da Filistinlilere ait zeytinleri çalıyor
09.01.2024 - 01:07,
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Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait zeytinleri çaldığı bildirildi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren İsrailli insan hakları örgütü "Yesh Din", konuya ilişki X sosyal platformunda açıklama yaptı.

Açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Avarta'daki Itamar Yahudi yerleşim biriminden 2 Yahudi yerleşimcinin, bu bölgede Filistinlilere ait zeytinleri çaldığı kaydedildi.

Örgüt, ayrıca konuya ilişkin bir de video yayınladı.

Videoda, aracını yol kenarına park eden 2 kişinin buradaki bahçede bulunan ağaçlardaki zeytinleri topladığı görülüyor.

Kaynak: AA
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Batı Şeria, Filistin, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

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