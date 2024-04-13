Yahudi yerleşimcilerin saldırısında 5 Filistinli yaralandı

Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki Ramallah kentinin doğusundaki Mugayyir köyüne düzenlediği yeni saldırıda 5 Filistinli yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Yahudi yerleşimciler, Mugayyir köyüne saldırı düzenledi. Saldırıda 5 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Mugayyir köyüne düzenlediği saldırılarda yaralanan Filistinlilerden birinin gerçek mermiyle boynundan vurulduğu ve durumunun ağır olduğu belirtildi.
Ayrıca Yahudi yerleşimciler, beldeye dün düzenledikleri saldırıda ölen Cihad Afif Abu Alya'nın (25) cenaze töreninde ateş açtı. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.
Yahudi yerleşimciler, Ramallah'ın kuzeyindeki Ayn Sinya köyünde ve Selfit kentindeki Kefr ed-Dik ve Deyr Balut beldeleri arasındaki yolda Filistinlilerin araçlarına saldırdı, bazı araçlar zarar verdi.
İsrail ordusu, kaybolan Yahudi yerleşimci çocuğun cesedine ulaşıldığını açıkladı
İsrail ordusu, Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim yerinde yaşayan 14 yaşındaki bir çocuğun cesedinin kırsal arazide bulunduğunu duyurdu.
Cuma sabahı evden hayvan otlatmak için ayrıldığı ifade edilen Binyamin Achimeir'in (14) öldürüldüğü ve güvenlik olayı olarak değerlendirilen cinayetin faillerinin arandığı belirtildi.
İsrail ordu radyosu, güvenlik teşkilatının Batı Şeria genelinde Yahudi yerleşimciler ve Filistinliler arasında olaylar çıkmasına hazırlandığını bildirdi.
Yahudi yerleşimcilerin Mugayyir köyüne saldırıları
Yahudi yerleşimcilerin, dün işgal altındaki Batı Şeria'nın merkezi Ramallah yakınlarındaki Mugayyir köyüne düzenlediği baskında bir Filistinli hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı.
Fetih Hareketi dün Yahudi yerleşimcilerin Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Mugayyir köyüne yönelik saldırıların püskürtülmesi ve genel seferberlik çağrısında bulunmuştu.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 463 Filistinli hayatını kaybetti, 8 binden fazla Filistinli gözaltına alındı.
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