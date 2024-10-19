Yahya Sinvar İçin Gıyabi Cenaze Töreni

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İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Erzurum'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Erzurum'da sivil toplum kuruluşları öncülüğünde öğle namazından sonra Lalapaşa Camii avlusunda bir araya gelen vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kuruluşlar adına basın metnini okuyan aile hekimi Ahmet Kar, yaşananlara sessiz kalınamayacağını ifade ederek, İsrail'in saldırılarını lanetledi.

Daha sonra katılımcılar, her cumartesi Gazze için "Sessiz Yürüyüş" düzenleyen sağlık çalışanlarının eylemlerine destek oldu.

Cami önünden Yakutiye Medresesi'ne yürüyen katılımcılara, Şeyh Ahmet Yasin'in mektubu okundu.

Boykot çağrıları yapılan program, Filistin için edilen dua ile sona erdi.