Yahyalı'da Çevre Temizliği Etkinliği

Yahyalı Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Çağlayan Mahallesi Mesire ve Piknik Alanı'nda çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinliğe Belediye Başkanı Esat Öztürk, mahalle muhtarları, belediye personeli, öğretmenler ve Yahyalı Ali Elmacı Ortaokulu öğrencileri katıldı, mesire alanında çevre temizliği yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, çevrenin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Vatandaşları çevre konusunda duyarlı olmaya davet eden Öztürk, şunlar kaydetti:

"Yaylalarımızda, mesire alanlarımızda ve yaşam alanlarımızın her noktasında çevremizi temiz tutmalıyız. Doğaya bıraktığımız her çöp, geleceğimize bırakılmış bir yük demektir. Kirletmemek en güzel temizliktir. Yahyalı'mızın doğal güzelliklerini korumak için hep birlikte sorumluluk almalıyız."

Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.