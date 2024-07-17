Yahyalı'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Dikme Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 arasöz, Yahyalı Belediyesine ait itfaiye araçları, bölgeye yakın maden işletmelerinin su ikmal araçları ve çok sayıda personel sevk edildi.

45 dönüm arazide etkili olan yangın, jandarma ve vatandaşların da destek verdiği ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.