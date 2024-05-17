Yahyalı'da sağlık hizmetleri değerlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yahyalı'da sağlık hizmetleri değerlendirildi

Yahyalı\'da sağlık hizmetleri değerlendirildi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yapılan Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı'nda, bölgede sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu değerlendirildi ve alınması gereken önlemler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

17.05.2024 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Yahyalı Devlet Hastanesi Konferans Salonu'ndaki toplantıya Kaymakam Mehmet Kaya, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Kayseri Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Burhan Akın, Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fahri Alpay Onuk, İlçe Sağlık Müdürü Murat Can Sağlam, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülten Çoban, Hastane Müdürü Eren Yolal ve Yahyalı Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktorlar ile sağlık çalışanları katıldı.

Toplantıda, bölgede sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu değerlendirildi, alınması gereken önlemler ve iyileştirme çalışmaları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Kayseri, Yahyalı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yahyalı'da sağlık hizmetleri değerlendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:16 Kripto para düzenlemesi TBMM’ye sunuldu İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları Kripto para düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
16:46 Rıza Çalımbay: Beşiktaş’a yakışmayan bir davranış oldu Rıza Çalımbay: Beşiktaş'a yakışmayan bir davranış oldu
16:41 TikTok’ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı TikTok'ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
14:10 Sergen Yalçın Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 17:11:43. #1.13#
SON DAKİKA: Yahyalı'da sağlık hizmetleri değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement