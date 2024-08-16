Yahyalı\'da yaz Kur\'an kursları yarışması sona erdi

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Yahyalı'da yaz Kur'an kursları "Haydi Çocuklar Camideyiz ve Okuyoruz" yarışmasıyla sona erdi.

Yahyalı Kaymakamlığının himayesinde, Yahyalı Belediyesi ve İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen yarışma, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı'nda yapıldı.

400 çocuğun katıldığı yarışmada dereceye giren 85 öğrenciye, törenle ödülleri verildi.

Törene, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Müftüsü Çelebi Gün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Postallı, öğrenciler ve veliler katıldı.