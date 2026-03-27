Yahyalı Fidanlığı Üretim Merkezi Olacak - Son Dakika
27.03.2026 12:05
Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki fidanlık, AR-GE merkezi olarak tarıma destek verecek.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki fidanlığın yeniden üretim merkezi haline getirilmesi planlanıyor.

Yahyalı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı (TAGEM) tarafından Yahyalı Belediyesine tahsis edilen 678 dönümlük alan "Yahyalı Belediyesi Fidanlık AR-GE Merkezi" olarak bölgenin tarımına destek verecek.

Saha incelemeleri kapsamında fidanlığı gezen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, elma fidanı dikimi öncesi traktörün direksiyonuna geçerek toprağın ilk sürümünü gerçekleştirdi.

Fidanlığı yeniden ayağa kaldırarak üretim sahasına dönüştüreceklerini belirten Öztürk, desteklerini esirgemeyen AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Vali Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Üretimle ilgili bilgi veren Öztürk, "Şu an 240 dönümde buğday, 210 dönümde arpa üretimi yapıyoruz. Ancak asıl hedefimiz Yahyalı'nın simgesi haline gelen elma fidanı üretimini yeniden güçlendirmektir. Bu yıl alanın boş kalmaması için geçici tarımsal üretim gerçekleştiriyoruz. Ancak temel hedefimiz bilimsel yöntemlerle elmacılığı geliştirmek ve kaliteli fidan üretimini artırmaktır. Üretilen fidanları vatandaşlarımıza ve çevre belediyelere uygun koşullarda sunacağız. Burası hem milletin fidanlığı hem de üretimin kalbi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Öztürk, alanda ayrıca mini hayvanat bahçesi, piknik alanları ve çeşitli sosyal donatıların yer alacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Tedesco’dan alkış alan hareket Tedesco'dan alkış alan hareket
İstanbul’da kan donduran “Ters ilişki“ cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü İstanbul'da kan donduran "Ters ilişki" cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
İşte Mourinho’nun gelecek sezon yöneteceği takım İşte Mourinho'nun gelecek sezon yöneteceği takım
Erişim engeli alan Coinex domain değiştirerek geri döndü Erişim engeli alan Coinex domain değiştirerek geri döndü
Türkiye’nin konuştuğu aile Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler’de kurşun yağmuruna tutulmuş Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi Adanalı’nın Pınar’ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi

12:10
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
11:55
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
11:18
Trump bu yüzden mi barış istiyor Kayıplar tek tek listelendi
Trump bu yüzden mi barış istiyor? Kayıplar tek tek listelendi
11:16
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
11:06
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın son hali 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
10:32
Başrolde polis memuru var: Siirt’te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
