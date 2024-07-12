Yaklaşık 350 Suriyeli mülteci gönüllü olarak ülkelerine geri döndü

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BEYRUT, 12 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan Ulusal Haber Ajansı, yaklaşık 350 Suriyeli mültecinin, Perşembe günü Lübnan'ın doğusundan Suriye'nin batısındaki El-Kuseyr şehrine gönüllü olarak geri dönüş yaptığını bildirdi.

Yerlerinden edilmiş Suriyeliler için gönüllü geri dönüş seferleri, Lübnanlı yetkililerle Suriyeli mevkidaşlarının koordinasyonuyla iki yıllık bir aradan sonra 14 Mayıs'ta yeniden başlamış ve o gün yaklaşık 214 kişi Lübnan'ın doğusundaki Arsal'dan geri dönmüştü.

Lübnanlı yetkililer, Lübnan'daki yaklaşık 2 milyon Suriyeli mültecinin Lübnan'ın altyapısı üzerinde önemli bir yük oluşturması nedeniyle uluslararası topluma Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri konusunda Lübnan'a yardımcı olmaları için birçok kez çağrıda bulundu.

Mayıs ayı başında Lübnan'ın geçici Başbakanı Necip Mikati, Lübnan'da yasadışı olarak ikamet eden tüm Suriyelilerin sınır dışı edileceği sözünü verdi.