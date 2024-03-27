Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Sağır Kamu Çalışanlarıyla İftar Programında Buluştu

Muş'ta Yeni İtfaiye Binası Hizmete Açıldı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, şehrin en büyük ihtiyaçlarından biri olan yeni itfaiye binasının tamamlandığını ve hizmete açıldığını duyurdu. 4 bin metrekare alana inşa edilen tam donanımlı bina, dinlenme alanları, idari birimler, spor birimi ve koordinasyon merkezi gibi özelliklere sahip. Yenihizmet binası, kentin beklentilerine cevap veren ve son teknolojilerin gereklerini yerine getiren bir yapı olarak tasarlandı.