Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7 motoryatın battığı yangına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, yangının 'Sisu' isimli motoryatta başladığı, 6-7 bofor şiddetindeki karayel fırtınasının alevlerin diğer teknelere sıçramasına neden olduğu belirtildi. Marina personelinin yangın hortumunu donatıp su vermesinin 19 dakika sürmesi 'gecikmiş bir uygulama' olarak değerlendirilirken, yangının çıkış nedeni, 'Sisu' isimli teknenin ağır hasar görmesi nedeniyle kesin olarak tespit edilemedi.

Yalıkavak Mahallesi'ndeki marinada bağlı bulunan motoryatta, 21 Mart'ta saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek diğer motoryatlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı'nın talimatıyla Bodrum'dan 1, Güllük'ten 2 liman römorkörü ile Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörler de bölgeye gönderildi. Ekipler, karadan ve denizden alevlere müdahale ederken, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri de denizde önlem aldı. Yangında boyları 20 ila 30 metre arasında değişen Sisu, Dadstoy, Siesta, Floating Asset, Cher, Iceberg ve Lulu D'Angel isimli motoryatlar battı, Breeze isimli motoryat ise kısmi hasar aldı.

YANGIN SONRASI ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Yangının ardından oluşan deniz kirliliğinin giderilmesi ve tekne enkazlarının kaldırılması için Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ve marina yetkililerinin koordinasyonunda çalışma başlatıldı. Alanında uzman lisanslı ekipler deniz yüzeyindeki kirliliğe müdahale ederken, atıkların yayılmasını önlemek için çalışma yürüttü. Suya gömülen 7 teknenin enkazının çıkarılması için de teknik hazırlıklar yapıldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için bilirkişi heyeti görevlendirildi.

RÜZGAR MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRDI

Aralarında gemi mühendisi, elektrik mühendisi ve makine mühendisinin bulunduğu 4 kişilik heyetin hazırladığı raporda, yangının saat 03.32'de 'Sisu' isimli teknede başladığı ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle diğer teknelere sıçradığı belirtildi. Teknenin motor ve jeneratörlerinin periyodik bakımlarının yaptırıldığı, son bakımların yangından bir hafta önce tamamlandığı ifade edildi. Yangın sırasında teknede bulunan bir kişinin patlama sesiyle uyandığı ve makine dairesinden duman geldiğini gördüğünü beyan ettiği aktarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bodrum Yalıkavak ölçüm istasyonu verilerine göre, yangının başlangıcında ve devamında olay yerinde 6-7 bofor şiddetinde karayel yönlü fırtınamsı rüzgarın etkili olduğu, rüzgarın yangına müdahaleyi zorlaştırdığı değerlendirildi.

TEKNEDEKİLER İSKELEYE ATLAYIP KURTULMUŞ

Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, saat 03.43 sıralarında güvenlik görevlilerinin kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın tüplerini alevlere yöneltemediği tespit edildi. İtfaiye ekiplerinin saat 03.48'de bölgeye ulaşarak söndürme çalışmalarına başladığı, marina personelinin saat 03.51'de yangın hortumuyla müdahaleye geçtiği belirtildi. Yangının başlamasından 19 dakika sonra hortum donatımının tamamlanarak su verildiği kaydedildi. Saat 03.52'de 'Iceberg' isimli teknedeki 2 kişinin iskeleye atlayarak kurtulduğu, yangının ise saat 07.00'de tamamen kontrol altına alındığı bildirildi.

HASARIN BOYUTU ORTAYA ÇIKTI

Bilirkişi raporunda, yangında rıhtımda oluşan hasarın giderilme bedelinin yaklaşık 37 milyon TL arasında olduğu belirtildi. Kısmi hasar gören 'Breeze' isimli motoryatın onarım maliyetinin 200 bin avro (11 milyon 82 bin TL) olabileceği değerlendirildi. Kullanılamaz hale gelen ve batan teknelerin güncel piyasa değerleri Sisu için 95 milyon TL, Lulu D'Angel için 620 bin avro (34 milyon 354 bin TL), Siesta için 4 milyon sterlin (265 milyon 880 bin TL), Dad's Toy için 1 milyon 750 bin TL, Cher için 960 bin sterlin (63 milyon 811 bin TL), Iceberg için 480 bin dolar (24 milyon 211 bin TL), Floating Asset içinse 2 milyon avro (110 milyon 820 bin TL) olarak hesaplandı.

YANGIN DOLABINDA, PLANDA GÖSTERİLEN BUTON YOKMUŞ

Bilirkişi raporunun sonuç bölümünde, yangının 'Sisu' isimli teknede başladığı ancak çıkış nedeninin teknenin ağır hasar görmesi nedeniyle kesin olarak belirlenemediği belirtildi. Marinanın yangın donanımı ve yangın planına uygun olduğu ancak yangının çıktığı iskeledeki yangın dolabında, yangın planında gösterilen butonun bulunmadığı kaydedildi. Ayrıca marina yangın söndürme ekibinin yangının başlamasından 19 dakika sonra hortuma su vererek müdahale etmesi 'gecikmiş bir uygulama' olarak nitelendirildi. Diğer yandan yangının meydana gelmesinde ve hasarın oluşmasında 'Sisu' isimli teknenin sahibinin etken unsur olduğu, olumsuz hava koşullarının hasarın boyutunda etkili olduğu, marina personelinin hasarın oluşmasında az etken unsur olarak değerlendirildiği ifade edildi.