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Ardahan'da, hafta sonunu değerlendirmek isteyen kayakseverler, açılışı dün yapılan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Doğu Anadolu, Karadeniz ile Kafkaslar'ın buluşma noktası olması ve sarıçamlar arasındaki pistleriyle öne çıkan merkeze gelenler, kayak ile snowboard yaptı.

Havanın güneşli olması dolayısıyla merkezdeki yoğunluk arttı.

Vatandaşlardan Necdet Bilgin, AA muhabirine, bugün kayağın keyfini yaşamak için geldiğini söyledi.

Bilgin, "Kar harika. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Gayet güzel. Çok güzel bir yoğunluk var." dedi.