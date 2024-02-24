Yalova Ahmediye Köyü\'nde Sulama Göleti Hizmete Girdi

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Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Ahmediye köyünde yapımı tamamlanan sulama göleti törenle hizmete girdi.

İl Özel İdaresince yaptırılan ve 200 dekar tarım arazisini sulayacak göletin açılış töreninde konuşan AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, gölet projelerini özellikle takip ettiklerini bildirdi.

Büyükgümüş, "Her geçen sezonda yenilerini bunlara ekleyerek hem Yalova'da hayata geçirmek istediğimiz büyük sulama barajlarını hem de içme suyu hatlarını yenileyerek bu anlamda atmış olduğumuz adımları geliştiriyoruz. Köylerimizin hemen yakınında bu sulama göletlerinin var olması tarım arazisine suyun ulaşımı açısından çok ama çok değerli." dedi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz da 15'inci göletin açılışını yapmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Göletin dolgu taban alanının yaklaşık 200 metre uzunluğunda, 5 metre derinliğinde, 30 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olduğunu aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Yalova'da coğrafi konum gölet yapmaya çok uygun olmadığından dolayı burada özel bir çalışmayla buradaki tarımsal üretimin sağlanmasını istedik. Bu çerçevede de dağın etrafını hilal şekilde dolgu olanı olarak sağlayarak membran dolgulu göletimizi tamamlamış olduk. 1100 metre sulama suyu hattıyla beraber 200 dekarlık alanın sulanması halihazırda yapılabilecek durumda. İlave 2 bin 500 metre hat yapılarak 600 dekarlık kapasiteye çıkartılmasıyla ilgili çalışmalarımızı bu yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz."

İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel ise meclis olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vatan toprağı kutsaldır. Kaderine terk edilemez." sözünü rehber edindiklerini belirtti.

Yatırımlar yaparak vatan toprağını işlemek, ekmek, bollukla bereketle şenlendirmek gerektiğini vurgulayan Soygüzel, "İl Özel İdaresi olarak Sayın Valimizin liderliğinde 15'inci göletimizin açılışını yapıyoruz. Yalova coğrafi olarak Türkiye'nin en küçük vilayeti. Bizim toprağımız çok değerli. Ciddi bir yapılaşma baskısıyla karşı karşıya. İl Genel Meclisi olarak sadece toprak rantıyla değil, onu ekerek oradan bir bereket ortaya çıkararak kazanç elde edilebileceğini göstermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Ahmediye Köyü Muhtarı Nedim Başkurt da göletin yapımında emeği bulunanlara teşekkür etti.

Tören, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün dua etmesinin ardından Yalova Valisi Hülya Kaya, Milletvekili Büyükgümüş ve protokol üyelerinin kurdeleyi kesmesiyle sona erdi.