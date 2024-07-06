Yalova Belediyesi İşçileri İşe Geri Alındı

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Yalova Belediyesinde işten çıkarılan 86 işçi için bugün alınan grev kararı sonrası sendika ile belediye arasında yapılan anlaşmayla işçiler geri alındı.

Bugün öğle saatlerinde yapılan açıklama sonrası Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası tarafından Yalova Belediyesinde işten çıkarılan işçiler için bugün grev kararı alınmıştı.

Başta temizlik olmak üzere tüm belediye genelinde sendika üyelerinin katılımıyla yapılan grevin ardından sendika yöneticileri ile belediye yetkilileri bir araya gelerek anlaştı.

Anlaşma ile ilgili eylem çadırının önünde açıklama yapan Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz, grev sonrasında Yalova Belediyesi ve Hizmet-İş arasında işçilerin yeniden işbaşı yapmasıyla ilgili protokol imzalandığını söyledi.

İmzalanan protokolle işçilerin yeniden görevlerine getirildiğine vurgu yapan Yavuz, "İşten çıkartılan 86 arkadaşımızın tamamının işe dönüşü bugün itibariyle yaptığımız protokolle sağlanmıştır. Mayıs ayından kalan yarım maaşlarımız ayın 10'u itibariyle banka hesabına yatırılacaktır. Bundan sonraki dönemde ve süreçte, ayın 15'inde maaşlarımız tam ve eksiksiz bir şekilde yatırılacaktır." ifadelerini kullandı.

Açıklama sonrası yaklaşık bir haftadır kurulan çadırda kararı protesto eden işten çıkarılmış çalışanlar, büyük coşku yaşadı. Hizmet-İş Sendikası Bursa İl Başkanı Yavuz'u omuzlara alan işçiler, müzik eşliğinde kararı kutladı.