Yalova-Bursa yolunda ikiye bölünen otomobilin sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Yalova-Bursa yolunda ikiye bölünen otomobilin sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı

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Yalova-Bursa yolunda ikiye bölünen otomobilin sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı
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Yalova-Bursa kara yolunda minibüsle çarpışan otomobil ikiye bölünerek savruldu. Kazada 75 yaşındaki otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, minibüsteki 4 kişi hafif yaralanarak tedbir amaçlı Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YALOVA- Bursa kara yolunda minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Naim Arslan (75) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yalova-Bursa kara yolu üzerinde meydana geldi. Bursa yönüne giden Naim Arslan yönetimindeki otomobil, Elmalık köyüne dönmek için sola manevra yaptığı sırada, aynı yöne giden E.D. idaresindeki 34 PAY 575 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada Arslan'ın kullandığı otomobil ikiye bölünerek savruldu. Minibüs ise refüjü aşarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Naim Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araçta bulunan 4 kişi ise hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla tedbir amaçlı Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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