Yalova Çiftlikköy'de 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Yalova Çiftlikköy kesiminde 5 otomobil, otobüs ve tırın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Yalova kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde İstanbul-İzmir Otoyolu Kılıç Kavşağı Bursa istikametinde 5 otomobil, otobüs ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Altınova ve Çiftlikköy itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan bazı kişileri çıkararak sağlık personeline teslim etti.
Kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere götürüldü.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
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