Yalova Çınarcık\'ta yağışta ağaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Yalova Çınarcık'ta yağışta ağaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, Koruköy mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı ve kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu sürücü yaralandı.
D.C. idaresindeki 77 AEP 548 plakalı hafif ticari araç, Yalova-Armutlu NATO Yolu'nun Koruköy mevkisinde, yağışın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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