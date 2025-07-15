YALOVA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı şehitlik ziyaretiyle başladı. Şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı, kent protokolünün şehir mezarlığında bulunan şehitliklerdeki ziyaretiyle başladı. Anma programına Yalova Valisi Hülya Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Gerçekleştirilen saygı duruşunun ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıp, dualar okuyan protokol, şehit aileleriyle sohbet etti.

Şehitlikteki programın ardından Cevdet Aydın Parkı'na gelen Vali Kaya ve beraberindekiler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Haber-Kamera: Zehra BAYKAL/ YALOVA,