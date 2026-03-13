Yalova'nın Çınarcık ???????ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Polis, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Yalova'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı
