Yalova'da 2 Ton 300 Kilo Kaçak Midye Ele Geçirildi - Son Dakika
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Yalova'da 2 Ton 300 Kilo Kaçak Midye Ele Geçirildi

Yalova\'da 2 Ton 300 Kilo Kaçak Midye Ele Geçirildi

Yalova'nın Altınova ilçesinde polis ekipleri, şüpheli bir aracı durdurarak yapılan aramada 2 ton 300 kilo kaçak midye buldu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı ve ele geçirilen midyeler yetkililere teslim edildi.

27.05.2024 20:54
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Yalova'nın Altınova ilçesinde 2 ton 300 kilo kaçak midye ele geçirildi.

Altınova İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı tersaneler bölgesinde durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda 10 kilogramlık çuvallarda paketlenmiş toplam 2 ton 300 kilogram kaçak midye ele geçirildi.

Olayla ilgili Z.K, R.K, S.A ve A.G gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaçak avda kullandığı tespit edilen 1 balıkçı teknesine el konulurken ele geçirilen midyeler, İl Tarım Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Altınova, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da 2 Ton 300 Kilo Kaçak Midye Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da 2 Ton 300 Kilo Kaçak Midye Ele Geçirildi - Son Dakika
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