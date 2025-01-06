Yalova\'da 3.3 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Yalova'da polisin durdurduğu kamyonda 3 milyon 360 bin dolu makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında M.K. yönetimindeki kamyonu durdurdu.
Kapalı kamyonda arama yapan ekipler, koliler halinde 3 milyon 360 bin adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.K. hakkında adli tahkikata başlandığı belirtildi.
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