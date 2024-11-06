Yalova\'da 4 Ton Kaçak Tütün, 4 Bin Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

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Yalova'da polis ekiplerince 3 bin 995 litre sahte zeytinyağı ve 5 bin 722 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurduğu iki ticari araçta arama yaptı.

Aramalarda, Tarım ve Orman Bakanlığınca toplatma kararı bulunan 404 adet 5 litrelik teneke içinde toplam 2 bin 20 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Ekiplerin Gaziosmanpaşa Mahallesinde depo olarak kullanılan iki ayrı yerde yaptığı aramada ise 395 adet 5 litrelik teneke içinde bin 975 litre sahte zeytinyağı ve 11 bin 444 paketteki 5 ton 722 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan E.F., B.A. ve Ü.P. hakkında adli tahkikat başlatıldı.