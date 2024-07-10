Yalova'da 6 Ayda 7 Bin 10 Araça Hız Cezası

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Yalova'da denetimlerini sürdüren trafik ekipleri, yılın ilk 6 ayında 7 bin 10 araca hız aşımından dolayı 13 milyon 665 bin 749 lira ceza kesti.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde ulaşımın kesintisiz, sorunsuz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi, kazaların önlenmesi, trafik kazası sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Özellikle sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması amacıyla araç sürücülerine yönelik radar cihazları ile denetim yapan ekipler, 2024 yılının ilk 6 ayında radar cihazı ile yaptığı denetimlerde yönetmelikle belirlenen hız sınırlarını aştığı tespit edilen 7 bin 10 araç ve sürücüsüne işlem yaptı.

Toplamda 13 milyon 665 bin 749 lira tutarında trafik idari para cezası uygulayan ekiplerin, denetimlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Ayrıca 1-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetim yapan ekipler, toplamda 649 araç ve sürücüsüne bir milyon 477 bin 206 lira para cezası kesti, 29 motosiklet/motorlu bisikleti eksikliklerinden dolayı trafikten men etti.