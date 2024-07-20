Yalova'da adliye çıkışında çıkan silahlı kavgada 9 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Yalova'da adliye çıkışında çıkan silahlı kavgada 9 kişi tutuklandı

Yalova Adliyesi önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişiyle ilgili olarak gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı. Duruşma sonrası yaşanan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmüş, olaya müdahale eden polisler havaya ateş açmıştı.

20.07.2024 01:21
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Yalova'da adliye çıkışında iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

Yalova Adliyesinde önceki gün duruşma sonrası yol üzerinde iki grup arasında yaşanan silahlı kavga sonrası gözaltına alınan 9 kişi, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesine getirildi.

İki kişinin yaralandığı olayla ilgili Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 9 kişi tutuklandı.

Yalova Adliyesinde görülen duruşma sonrası yol üzerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada O.K. (29) ve C.O. (40) tabancayla açılan ateş sonucu yaralanmıştı.

Adliyede görevli polislerin havaya ateş ederek müdahalede bulunduğu olaya ilişkin 9 şüpheli gözaltına alınmış, yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

Yalova, Kavga, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da adliye çıkışında çıkan silahlı kavgada 9 kişi tutuklandı - Son Dakika
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