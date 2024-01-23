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Yalova'da Asayiş Uygulamalarında 2'si Kurusıkı, 4'ü Ruhsatsız 6 Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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Yalova'da Asayiş Uygulamalarında 2'si Kurusıkı, 4'ü Ruhsatsız 6 Tabanca Ele Geçirildi

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamaları ve devriye görevleri sırasında 2'si kurusıkı, 4'ü ruhsatsız olmak üzere toplamda 6 tabanca ele geçirildi. 6 zanlı gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.

Yalova\'da Asayiş Uygulamalarında 2\'si Kurusıkı, 4\'ü Ruhsatsız 6 Tabanca Ele Geçirildi
23.01.2024 - 15:17,  Güncelleme: 15:19
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Yalova'da polisin asayiş uygulamaları ve devriye görevlerinde 2'si kurusıkı, 4'ü ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polisler ile Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü sabit uygulama ve devriye görevleri sırasında 6 zanlı gözaltına alındı.

Ekipler, şüphe üzerine durdukları araçlar ile zanlılar üzerlerinde yaptığı aramalarda 2'si kurusıkı, 4'ü ruhsatsız 6 tabanca ile 39 fişeğe el koydu.

Şüpheliler hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yalova'da Asayiş Uygulamalarında 2'si Kurusıkı, 4'ü Ruhsatsız 6 Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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