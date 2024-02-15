Yalova'da asker uğurlama konvoyuna idari para cezası - Son Dakika
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Yalova'da asker uğurlama konvoyuna idari para cezası

Yalova\'da asker uğurlama konvoyuna idari para cezası

Yalova'da, trafiği tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle asker uğurlama konvoyundaki 14 aracın sürücülerine idari para cezası uygulandı. Sefabey ile İstanbul caddelerinin kesiştiği kavşakta, motosikletlerin de bulunduğu konvoydaki bazı araçların trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesine ilişkin görüntüler çevredekiler tarafından kaydedildi. Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlatarak KGYS kameralarının kayıtlarını inceledi ve konvoydaki 14 aracın sürücülerine toplam 18 bin 882 lira trafik cezası kesti.

15.02.2024 16:49  Güncelleme: 16:49
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Yalova'da, trafiği tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle asker uğurlama konvoyundaki 14 aracın sürücülerine idari para cezası uygulandı.

Sefabey ile İstanbul caddelerinin kesiştiği kavşakta, motosikletlerin de bulunduğu konvoydaki bazı araçların trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesine ilişkin görüntüler çevredekiler tarafından kaydedildi.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının kayıtlarını inceledi.

Ekipler, trafiğin olağan akışını engelleyerek diğer araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan motosiklet, minibüs ve otomobillerin oluşturduğu konvoydaki 14 aracı belirledi.

Araçların sürücülerine Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 18 bin 882 lira trafik cezası kesildi.

Kaynak: AA

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