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Yalova'da balıkçı barınağına giren yunus cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

YALOVA - Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde balıkçı barınağına giren yunus cep telefonuyla görüntülendi.

Esenköy beldesinde kara yakın bir kısma kadar gelen yunus bölgede dolaştı. Esenköy Balıkçı Barınağı'nın içine kadar giren ve burada bir süre denize dalıp çıkan yunus balığının gören vatandaşlar bu anları cep telefonu kameralarıyla anbean kaydetti. Yunus bir süre balıkçı barınağı içinde dolaştıktan sonra gözlerden kayboldu.