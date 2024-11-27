Yalova'da Boz Ayı ve Yavruları Görüntülendi - Son Dakika
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Yalova'da Boz Ayı ve Yavruları Görüntülendi

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Yalova'nın Termal ilçesinde anne boz ayı ve 3 yavrusu ormanda görüntülendi.

27.11.2024 15:40
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Yalova'da boz ayı ve 3 yavrusu böyle görüntülendi

YALOVA - Yalova'nın Termal ilçesinde orman yolunda boz ayı ve 3 yavrusu görüntülendi.

Termal ilçesine bağlı Yenimahalle köyü Çanakpınar mevkiinde ormanlık alanda yolda araçlarıyla giden vatandaşlar, anne boz ayı ve yavrularını fark etti. Yolda hızlıca koşan ayılar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Geçtiğimiz günlerde etkili olan yağış nedeniyle karlı bir zemine sahip olan ormanda görülen ayıların henüz kış uykusuna yatmadığı gözlemlendi.

Boz ayılar kasım veya aralık ayında kış uykusuna yatıyor.

Yalova\'da Boz Ayı ve Yavruları Görüntülendi
Kaynak: İHA

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